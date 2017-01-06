كما تفقد مساعد وزير الداخلية إجراءات التأمين حول الكنائس، ووضع بوابات الكترونية على الأبواب، وانتشار عناضر قوات الأمن والشرطة السرية.



وأكد مساعد الوزير لمنطقة القناة، أنه تم زيادة عدد أجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بجميع نقاط تأمين المجرى الملاحي بخلاف وجود قوات التأمين من ضباط المباحث والنظام على مدار اليوم، مشيراً إلى أن المجرى الملاحي لقناة السويس يخضع لتأمين مكثف، وأن قناة السويس آمنة تماماً.



ومن جانبه، قال اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، إنه تم رفع حالة الاستعداد بجميع الخدمات والنقاط الأمنية بالمحافظة لتأمين الكنائس خلال أعياد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن هناك خدمات وأقوال أمنية على مدار الساعة تقوم بالمرور بجميع أنحاء المحافظة، ودوائر المدينة، مع تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت العامة والحيوية بالمحافظة، وزيادة معدلات التأمين للمنشآت الحيوية والشرطية والهامة بالإسماعيلية.





