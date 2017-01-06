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وزير التعليم يحيل وقائع «اختلاس وسب وتعدي» للشؤون القانونية
اتخذ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، عددً من الإجراءات، اليوم الجمعة، بشأن عدد من الوقائع التي رصدتها غرفة العمليات المركزية في مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات
وأحال «الهلالي» واقعة وجود أخطاء لغوية ببعض العبارات بالورقة الأولى بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، بمدرسة العتمانية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط للجنة المتابعة بالوزارة، كما أحال واقعة ضبط موظفة إدارية بالتعليم الابتدائي، بإدارة السنطة التعليمية، بمحافظة الغربية، باختلاس مبلغ 148 ألف و679 جنيهًا من قيمة رسوم المصروفات الخاصة خلال عامي (2013/2014، 2014/2015)، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسها (15) يوما؛ للتحقيق بالشؤون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
كما اتخذ الإجراء نفسه تجاه واقعة تعدي طالب بالصف الثانى بمدرسة كفر الزيات الثانوية الميكانيكية على زميله بالضرب بآلة حادة، وقرر إحالة واقعة تعدي ولى أمر طالبة بالصف الثالث بمدرسة مصطفى كامل المشتركة الابتدائية، بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة؛ بالسب، على مُعلمة بالمدرسة؛ للتحقيق بالشؤون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
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