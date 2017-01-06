هنأ اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة، اليوم الجمعة، الأقباط اﻷرمن اﻷرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، ببطريركية اﻷرمن اﻷرثوذكس باﻹسكندرية، بحضور نائب المطران الأب كريكور، وأعضاء المجلس الملي بطريركية اﻷرمن

وأكد «فرحات» على أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل دائما مصر هي رمز المحبة والسماحة في جميع اﻷديان، ونسيجًا وصفًا واحدًا، قائلًا إن اﻹسكندرية رمز الحضارة، ومكان التعايش، وتضم كافة الأطياف، والجنسيات، وتعطي مثالًا حيًا للوحدة الوطنية، معربًا عن سعادته بتواجده معهم، وخلال التهنئة حضر المحافظ القداس المقام بالكنيسة.

شارك في التهنئة اللواء أركان حرب على عشماوي، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام لطفي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء عادل التونسي، مدير أمن الإسكندرية، واللواء أركان حرب بحري نهاد شاهين، نائب عن قائد القوات البحرية، واللواء محمد الشريف مدير الأمن الوطني باﻹسكندرية.