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تكثيف أمني بشوارع أسيوط استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد
كثفت مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، استعداداتها بشوارع المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة وإدارة الحماية المدنية، خاصة أمام الكنائس والأديرة، استعداداً لإحياء احتفالات أعياد الميلاد المجيد
وفرضت مديرية الأمن كردونات أمنية في محيط الكنائس، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى الأديرة، وتم نشر قوات الأمن بالشوارع والميادين الرئيسية وعلى الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، وتسيير الدوريات الأمنية داخل المراكز والمدن.
وتم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس والاستعانة بالكلاب البوليسية، وتم التنسيق مع الآباء القساوسة بالكنائس لتواجد مجموعة الكشافة على الأبواب لمتابعة رواد الكنائس للاحتفال.
من المقرر أن يقدم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، في مراكز منفلوط وديروط والقوصية يرافقه عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، كما يقوم بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مدينة أسيوط ومركزي أبنوب وأبوتيج صباح غد السبت.
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