-
رياضة
- باسم علي يذبح عجلا لفك «نحس الإصابات»
- «أيوب» يحدد الثالثة والنصف عصر غد موعدا لتدريب الأهلي
- محرز بعد الفوز بأفضل لاعب أفريقي: «أشكر الجميع»
- غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته بحضور محمد حلمي
- الاتحاد السكندري يطير للسودان للمشاركة بمهرجان التسوق
- أحمد الشيخ: أتمنى العودة للأهلي في يناير وسعيد بثقة البدري
- البدري يستقر على التعاقد مع مدافع بعد عودة الاستبدال
- البدري يهاتف أيوب للاطمئنان على البرنامج التدريبي للأهلي
- عامر: ثورة إنشائية بنادي سموحة قريبا
- عبد الحفيظ يعود للقاهرة اليوم بعد أداء العمرة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال المشروعات القومية في المحافظة
عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اجتماعاً أمس لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية التي تقام على ارض المحافظة منها مشروع بركة غليون ومنطقة مطوبس الصناعية، ومشروع المنطقة الاستثمارية بالساحل الشمالى على مساحة 10 الاف فدان وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس على مساحة 108 الف فدان والتشغيل التجريبى لمستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومشروع الاسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى وقصور الثقافة، فيما تمت مناقشة أعمال تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس وإزالة التعديات بها، ومتابعة أعمال إنشاء طريق وكورنيش بركة غليون، وايضا أعمال انشاء كورنيش بحيرة البرلس
وقال محافظ كفرالشيخ، انه يتم رصف طريق مشروع بركة غليون 14 كم وعرض 30 متر بتكلفة 112 مليون جنية، بالاضافة إلى زراعته بـ 700 عمود إنارة وتشجيره بتكلفة 16 مليون جنية، ، وكلف المحافظ جميع أجهزة المحافظة المشاركة بسرعة انهاء الأعمال في موعدها المقرر. كما تابع محافظ كفرالشيخ اعمال انشاء الطريق الجديد المؤدى لشاطئ مطوبس بشمال المحافظة بطول 2500 متر وعرض 30 متر وبتكلفة 12 مليون جنية .
كما ناقش «المحافظ» أعمال انشاء كورنيش مطوبس _ شمال منطقة مطوبس الصناعية بطول 1000 متر وعرض 200 متر، والذى سيتم تجهيزه بجميع الخدمات والمرافق بتكلفة 40 مليون جنية، ونسبة التنفيذ الحالية 30%. وكلف محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال في الموعد المقرر لها، والعرض ومتابعة الاعمال اليومية حتى يتم الانتهاء من هذه المرافق التي يتم انشائها لخدمة المشروعات القومية بشمال المحافظة .
كما بحث المحافظ التعديات على بحيرة البرلس وأعمال تعميق البوغاز وتطهير البحيرة وإزالة الحشائش من البركة الغربية ببحيرة البرلس وتوصيل المرافق لقسم شرطة مسطحات البرلس واقامة سور لتأمين القسم، ورفع كفاءة قسم شرطة مسطحات البركة الغربية. وأضاف محافظ كفرالشيخ انه تم الانتهاء من اعمال رفع ناتج التكريك وتعميق مواقع التكريك واحواض الترسيب إلى «-1 متر من مستوى سطح مياه البحيرة» بالقطاعات «10، 9، 8، 7» بالاضافة إلى قرب الانتهاء من تعميق القطاع السادس لمستوى سطح المياه بالبحيرة ( -1 متر )تقريبا. أكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم عمل كورنيش لبحيرة البرلس بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بطول 6 كم وعرض 18 متر وبتكلفة 24 مليون جنية، ويسهم ذلك في تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين واقامة مراسى لمراكب الصيد وإنشاء جسر واقى بطول 40 كم بين البحيرة وارضى الاستزراع السمكى لحماية البحيرة، وتعديل مسار قنال برمبال ليصب في البحيرة مباشرة، مضيفا أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وان حملات الإزالة مستمرة في إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق في بحيرة البرلس ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)