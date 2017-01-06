عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اجتماعاً أمس لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية التي تقام على ارض المحافظة منها مشروع بركة غليون ومنطقة مطوبس الصناعية، ومشروع المنطقة الاستثمارية بالساحل الشمالى على مساحة 10 الاف فدان وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس على مساحة 108 الف فدان والتشغيل التجريبى لمستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومشروع الاسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى وقصور الثقافة، فيما تمت مناقشة أعمال تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس وإزالة التعديات بها، ومتابعة أعمال إنشاء طريق وكورنيش بركة غليون، وايضا أعمال انشاء كورنيش بحيرة البرلس

وقال محافظ كفرالشيخ، انه يتم رصف طريق مشروع بركة غليون 14 كم وعرض 30 متر بتكلفة 112 مليون جنية، بالاضافة إلى زراعته بـ 700 عمود إنارة وتشجيره بتكلفة 16 مليون جنية، ، وكلف المحافظ جميع أجهزة المحافظة المشاركة بسرعة انهاء الأعمال في موعدها المقرر. كما تابع محافظ كفرالشيخ اعمال انشاء الطريق الجديد المؤدى لشاطئ مطوبس بشمال المحافظة بطول 2500 متر وعرض 30 متر وبتكلفة 12 مليون جنية .

كما ناقش «المحافظ» أعمال انشاء كورنيش مطوبس _ شمال منطقة مطوبس الصناعية بطول 1000 متر وعرض 200 متر، والذى سيتم تجهيزه بجميع الخدمات والمرافق بتكلفة 40 مليون جنية، ونسبة التنفيذ الحالية 30%. وكلف محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال في الموعد المقرر لها، والعرض ومتابعة الاعمال اليومية حتى يتم الانتهاء من هذه المرافق التي يتم انشائها لخدمة المشروعات القومية بشمال المحافظة .

كما بحث المحافظ التعديات على بحيرة البرلس وأعمال تعميق البوغاز وتطهير البحيرة وإزالة الحشائش من البركة الغربية ببحيرة البرلس وتوصيل المرافق لقسم شرطة مسطحات البرلس واقامة سور لتأمين القسم، ورفع كفاءة قسم شرطة مسطحات البركة الغربية. وأضاف محافظ كفرالشيخ انه تم الانتهاء من اعمال رفع ناتج التكريك وتعميق مواقع التكريك واحواض الترسيب إلى «-1 متر من مستوى سطح مياه البحيرة» بالقطاعات «10، 9، 8، 7» بالاضافة إلى قرب الانتهاء من تعميق القطاع السادس لمستوى سطح المياه بالبحيرة ( -1 متر )تقريبا. أكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم عمل كورنيش لبحيرة البرلس بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بطول 6 كم وعرض 18 متر وبتكلفة 24 مليون جنية، ويسهم ذلك في تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين واقامة مراسى لمراكب الصيد وإنشاء جسر واقى بطول 40 كم بين البحيرة وارضى الاستزراع السمكى لحماية البحيرة، وتعديل مسار قنال برمبال ليصب في البحيرة مباشرة، مضيفا أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وان حملات الإزالة مستمرة في إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق في بحيرة البرلس ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية.