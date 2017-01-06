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نقيب الفلاحين مشيدا برفع سعر طن قصب السكر لـ620 جنيه: «كنا بنخسر»
06
يناير
2017
09:25 AM
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قال على رجب نصار، نائب نقيب الفلاحين، إن مشاكل منتجي قصب السكر تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج، حيث إن الدولة ملتزمة بحصة للفلاحين من الأسمدة بأسعار مناسبة، لكن تلك الحصة لا تكفي فيتم اللجوء إلى الأسواق السودة وأسعارها مرتفعة
وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن الحكومة قامت برفع طن قصب السكر إلى 620 وهو يُعد سعرا جيدا للمزارعين ولكن بشرط الاحتفاظ بسعر السولار كما يجب أن يكون هناك دعم للفلاحين من خلال الحيازة الزراعية في حالة ارتفاع السولار».
وتابع :«الحمد لله.. المشكلة انتهت، بس كان لازم زيادتها لـ620 جنيه، لأن احنا كنا بنخسر».
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