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بروتوكول تعاون للتوعية من أخطار فيروس الكبد الوبائي «سي» بالمنيا
06
يناير
2017
09:25 AM
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وقع عصام البديوي، محافظ المنيا الخميس، بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة ومؤسسة اسمعونا ضمن حملة اطمن على نفسك في إطار التوعية بأخطار فيروس الكبد الوبائي «سي» وطرق الوقاية والعلاج منه
تهدف الحملة إلى رفع الوعي بمخاطر الإصابة بـ«فيروس سى»، وطرق الوقاية منه، كما تقوم المبادرة بعمل التحاليل الأولية للكشف عن الإصابة بالفيروس على أن يتم العلاج لمن يكتشف إصابته بالمرض في مراكز الكبد بوزارة الصحة ومراكز مؤسسة الكبد المصري ومستشفيات التأمين الصحي، وستقوم المبادرة بعلاج من لا يقع تحت مظلة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
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