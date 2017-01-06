شهد محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء الخميس، فعاليات الاحتفالية الفنية التي نظمتها المحافظة بقصر ثقافة الأقصر، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وفرع ثقافة الأقصر، لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وحضر الاحتفالية كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الباحث سعد فاروق، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد، وممثلي الجمعيات القبطية، وجمعية الشبان المسلمين وجمعية الشابات المسلمات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض غنائية لفرقة الأقصر للموسيقى العربية الخاصة بقصر ثقافة الأقصر، وعدد من العروض المسرحية والفقرات الاستعراضية والفنية المتنوعة التي قدمها من مجموعة من الأطفال الصم والبكم والأطفال المكفوفين، كما تم تكريم أطفال جمعيات جنود المسيح ودار الكتاب المقدس وتقديم الهدايا العينية لهم.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، على حرصه على الاحتفال مع الأطفال بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدا على روح المحبة والمودة التي تربط بين أبناء الوطن كنسيج واحد، وعلى مدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر.

كما وجه محافظ الأقصر، إدارة العلاقات العامة بالمحافظة باتخاذ اللازم نحو عمل برنامج سياحي ترفيهي للأطفال وتنظيم حفل غذاء لهم بنادي التجديف المطل على كورنيش النيل.

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر يشهد احتفالية فنية لأطفال الجمعيات القبطية بمناسبة عيد الميلاد