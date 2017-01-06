طرح بيت العيلة بالعريش أول مبادرة مجتمعية لحل مشكلة النظافة على مستوى العريش وتفادي أزمة القمامة المتوقعة بعد توقف شركة النظافة عن العمل بسبب الحريق الذي قضى على معظم سيارات ومعدات الشركة

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه بيت العيلة عقب تعرض سيارات ومعدات شركة النظافة لحريق الأربعاء وأدى إلى توقف الشركة عن العمل.. حيث أجرى بيت العيلة اتصالا هاتفيا مع اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامة الغندور، رئيس مركز ومدينة العريش، وأبدى تعاون أعضائه مع الجهاز التنفيذى من أجل حل مشكلة النظافة وتفادى الأزمة التي تهدد الجميع وتقود المدينة إلى كارثة بيئية كبرى.

وناشد بيت العيلة في بيانه الجميع من مجلس مدينة ومديريات خدمية وأجهزة معنية وجمعيات أهلية ومواطنين بالتكاتف وتوحيد الجهود لحل هذه المشكلة قدر المستطاع، كما أعلن أنه يضع نفسه في حالة انعقاد دائم يوميا لتقييم عمليات النظافة وجمع القمامة وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الشأن.. علاوة على بحث المقترحات والحلول لها .

وتناول بيت العيلة في اجتماعه أيضا قضية هامة لمواطنى المحافظة أثيرت خلال الأيام الماضية وكانت محل شكوى المواطنين، وهى منع المواطنين من العبور من سيناء إلى باقى المحافظات عبر قناة السويس.. حيث أشار بيت العيلة إلى أن هذا المنع ( ان صح ) هو جريمة يجب أن يعاقب مرتكبيها بتهمة خرق المادة 62 من الدستور المصرى ومخالفة واضحة للمادة 13 من اعلان حقوق الانسان الدولى، وأنه تصرف غير مقبول من أي مسؤول.. سواء كان فرديا أو منظما .

وتطرق بيت العيلة في اجتماعه الليلة إلى موضوع آخر يهم قطاع كبير من أبناء المحافظة، وهو انشاء وحدة لعلاج الأورام للتخفيف عن المرضى ويوفر عليهم مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى للعلاج.. حيث أعلن بيت العيلة في بيانه الخاص بهذا الموضوع عن دعمه لانشاء الوحدة في مستشفى العريش العام، والتى من المقرر تطويرها إلى قسم كامل في الخطة القادمة للمستشفى .

وقدم بيت العيلة الشكر إلى المجموعة التي تبنت انشاء هذه الوحدة، ودعا كل أبناء سيناء لدعم أي جهد مخلص لعلاج مرضى السرطان.. سواء كان وحدة أو قسم أو مستشفى.