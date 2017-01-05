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بدء التحقيق في الهجوم المسلح على مقر شركة نظافة بالعريش (صور)
تباشر نيابة شمال سيناء، الخميس، تحقيقاتها في حريق معدات شركة «كيرسرفيس» لخدمات النظافة بالعريش الليلة الماضية
وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينات على الطبيعة لموقع الحريق الكائن في جراج شركة النظافة بجوار مستشفى العريش العام الليلة الماضية، وبدورها شددت قوات الأمن حراسة موقع الحريق وفرضت كردونا أمنيا ومنعت اقتراب المواطنين من المكان.
وقال مصدر أمني بشمال سيناء، إن التحقيقات الأمنية تشير إلى أن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة خاصة حاصروا جراج شركة النظافة التي يتم تجميع سيارات ومعدات النظافة به ليلًا، وأطلقوا عدة طلقات نارية في الهواء أثارت الرعب في المكان، وأشعلوا النيران في المعدات، وفناطيس وقود ومهام خاصة بالعمال ولاذوا بالفرار.
وأضاف المصدر أن قوات الدفاع المدني تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتشارها ووصولها للمنشآت الحكومية المجاورة، ومنازل الأهالي، في حين قضت النيران على جميع المعدات داخل الجراج.
ورصدت «المصري اليوم» آثار الهجوم المسلح على الشركة، حيث وُجد داخل جراج الشركة بجوار مستشفى العريش العام عدد كبير من السيارات المتفحمة وما زال الدخان يتصاعد منها.
كما التقت «المصري اليوم» عددًا من عمال النظافة الذين كانوا متواجدين أثناء الهجوم، فيقول أحد العاملين إنه «في الساعة الثامنة مساء فوجئنا بضرب نار شديد، وهجم علينا عدد من المسلحين وقاموا بتهديدنا وجمعونا في مكان، وفي نفس التوقيت كان هناك عدد آخر من المسلحين يقومون بإحراق السيارات».
وأوضح مصدر بشركة النظافة أن المفقودات وفقا لحصر الشركة داخل الجراج 22 سيارة نقل قمامة، و2 لودر عثر عليهما متفحمين، وفقدت 2 سيارة لم يعثر عليها، و9 معدات أخرى خاصة بأعمال النظافة، ومهام وأدوات يدوية يستخدمها العمال أثناء تنظيف الشوارع.
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