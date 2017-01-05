وصل، صباح الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى مطار الغردقة الدولي

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء، والوزراء المرافقون إلى مدينة سفاجا، وذلك للمشاركة في افتتاح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري، وإطلاق شارة البدء في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين.