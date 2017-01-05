اخبار مصر
-
رياضة
- المقاولون 2002 يستضيف إنبي في دوري الجمهورية للناشئين
- بيان جهاز حماية المنافسة ينهي شهر العسل بين «حياتو» ومصر «تقرير»
- اتجاه داخل الأهلي لاستبعاد ميدو جابر من القائمة الأفريقية
- محمد حمدي زكي يطلب حسم مصيره مع الأهلي
- مجلس الجبلاية يحسم اليوم تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية
- مشاركة سيرينا في بطولة أوكلاند لم تحقق أهدافها
- اليوم.. عبدالعزيز يستعرض أجندة الأحداث الرياضية في مؤتمر صحفي
- الزمالك يتجاهل الاحتفال بمرور 106 أعوام على تأسيسه
- برشلونة اليوم في مواجهة قوية مع أتليتك بلباو بكأس ملك إسبانيا
- الكاف يعلن اليوم جوائز الأفضل لعام 2016
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس الوزراء يصل إلى مطار الغردقة
05
يناير
2017
10:50 AM
بواسطة
وصل، صباح الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى مطار الغردقة الدولي
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء، والوزراء المرافقون إلى مدينة سفاجا، وذلك للمشاركة في افتتاح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري، وإطلاق شارة البدء في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع