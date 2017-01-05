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«حقوق الإنسان بالمحامين»: مصر تصدر قطع غيار بشرية للعالم (فيديو)
05
يناير
2017
08:50 AM
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قال المحامي مصطفى الجمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية، منوهًا إلى أن مصر أصبحت محطة من محطات تصدير السلع العضوية وتصدر الأعضاء البشرية للعالم كقطع غيار، بحسب وصفه
وشدد «الجمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أمنية مصرية» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الأربعاء، على أن التجارة في الأعضاء البشرية أصبحت مقننة على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه يتم استجلاب بعض الأفارقة واستغلال الظروف الاقتصادية والفقر والجهل، والقيام بشراء الأعضاء البشرية لأطفال أو الكبار، سواء بموافقتهم أو سرقة أعضائهم.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة وضع قوانين رادعة، للحد من ظاهرة التجارة في الأعضاء البشرية، ومعاقبة من يقوم بذلك.
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