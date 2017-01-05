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برلمانية تسأل رئيس الوزراء: لماذا ارتفعت نسبة الفقر لـ30%؟
قالت الدكتورة شيرين عبدالعزيز القشاش، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بسـؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، عن «زيادة نسبة الفقر في مصر» والتي وصلت لأكثر من 30% من التعداد السكاني لمصر، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
وأشارت في بيان، الأربعاء، إلى أن نسبة الفقر المدقع (الذي يعرف بنسبة السكان الذي يصل استهلاكهم الكلى عن خط الفقر الغذائي بلغ أكثر من 5،8% من تعداد السكان).
وقالت القشاش، إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج لدخل شهري ( 3372) جنيهًا لكي تستطيع مواجهة ظروف المعيشة والوفاء باحتياجاتها الأساسية متسائلة: هل الحكومة تعلم أنها السبب في الزيادة في نسبة الفقر في مصر وهل تعلم أيضًا أن نسبة الفقر المدقع ترتفع يوم بعد يوم.
وطالبت النائبة الحكومة بأن توضح مبرراتها تجاه هذه الزيادة وما هي استراتيجياتها وأهدافها والرؤية المستقبلية لمكافحة الفقر في الوقت الذي يشير إلى أننا على أعتاب تضخم جديد لم تشهده مصر من قبل بسبب زيادة نسبة الفقراء في هذا الوطن، الأمر الذي قد يؤدى إلى الضغط على الطبقة الوسطى لتصل إلى الفقر ثم إلى الفقر المدقع.
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