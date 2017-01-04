وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا في النصف الأول من ٢٠١٨

قال خالد العناني، وزير الآثار، الأربعاء، إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًا في النصف الأول من عام ٢٠١٨، وسيضم ٥ آلاف قطعة أثرية من مجموعة توت عنخ أمون

وأشار «العناني»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أنه تم توقيع القرض الياباني الثاني لتطوير المتحف، في 24 أكتوبر الماضي، بقيمة ٤٥٠ مليون دولار مما يدل على ثقة الحكومة اليابانية في المشروع.

وأوضح أنه في نوفمبر الماضي تم تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة على غرار مكتبة الإسكندرية، وفي ٧ ديسمبر الماضي تم اختيار شركة ألمانية لتصميم العرض المتحفي، وسيتم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية في النصف الثاني من يناير الجاري.

وذكر أن «المتحف المصري يضم ١٦٠ ألف قطعة أثرية المعروض منها فقط ٦٠ ألف قطعة، ولدينا ١٠٠ ألف في المخازن».

وأضاف الوزير أنه تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى بعض النقاط عن تطور العمل في بعض المواقع الأثرية، وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة لإدارة الخدمات بمنطقة الهرم الأثرية تشمل اللوحات الإرشادية والأسعار والممشى والفعاليات الفنية والثقافية.

وتابع: «لدينا ٢٠٠ بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة تعمل في مصر من ٣٠ دولة حول العالم»، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول مع وزارة الاتصالات لتوثيق جميع الآثار المصرية وإعداد قاعدة بيانات حديثة لها، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها موقع إلكتروني ويجري حاليًا تشغيله.