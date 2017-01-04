-
رياضة
- أحمد بلال: 2016 عام الإنجازات لمحمود طاهر في النادي الأهلي
- «نايل سبورت» تنافس على البطولات الكبرى بعد شراء دوري مراكز الشباب
- محمد إبراهيم: أشكر كوبر على الثقة وأتمنى التوفيق للفراعنة
- مدرب القناة: متفائل بالمرحلة القادمة ونحتاج لاعبا بوسط الملعب
- غــدا.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد عودة «أبوريدة»
- مدرب الشرقية: نحتاج إلى لاعبين سوبر في انتقالات يناير
- الزمالك يؤجل الرد على ملف اللاعبين المعارين من النادي
- العجيزي ورجب وجدو على أعتاب الانضمام للإنتاج الحربي
- مدرب الزمالك يجدد طلبه للتعاقد مع شركة تحليل أداء
- استمرار رباعي الفراعنة المستبعدين في معسكر المنتخب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا في النصف الأول من ٢٠١٨
قال خالد العناني، وزير الآثار، الأربعاء، إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًا في النصف الأول من عام ٢٠١٨، وسيضم ٥ آلاف قطعة أثرية من مجموعة توت عنخ أمون
وأشار «العناني»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أنه تم توقيع القرض الياباني الثاني لتطوير المتحف، في 24 أكتوبر الماضي، بقيمة ٤٥٠ مليون دولار مما يدل على ثقة الحكومة اليابانية في المشروع.
وأوضح أنه في نوفمبر الماضي تم تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة على غرار مكتبة الإسكندرية، وفي ٧ ديسمبر الماضي تم اختيار شركة ألمانية لتصميم العرض المتحفي، وسيتم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية في النصف الثاني من يناير الجاري.
وذكر أن «المتحف المصري يضم ١٦٠ ألف قطعة أثرية المعروض منها فقط ٦٠ ألف قطعة، ولدينا ١٠٠ ألف في المخازن».
وأضاف الوزير أنه تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى بعض النقاط عن تطور العمل في بعض المواقع الأثرية، وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة لإدارة الخدمات بمنطقة الهرم الأثرية تشمل اللوحات الإرشادية والأسعار والممشى والفعاليات الفنية والثقافية.
وتابع: «لدينا ٢٠٠ بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة تعمل في مصر من ٣٠ دولة حول العالم»، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول مع وزارة الاتصالات لتوثيق جميع الآثار المصرية وإعداد قاعدة بيانات حديثة لها، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها موقع إلكتروني ويجري حاليًا تشغيله.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)