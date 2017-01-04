قال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة سمسطا في بني سويف، الأربعاء، إنه أثناء مروره على وحدتين صحيتين بقرية البهاسي والصعايدة اكتشفا أنهما مغلقتان تمامًا، وقام بإحالة جميع العاملين بهما إلى التحقيق

وأضاف «بكري»، في تصريح له، أنه أحال أيضًا 9 عمال بالوحدة الصحية بقرية مازورة إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

وأشار إلى أنه رفع مذكرة إلى وكيل وزارة الصحة بأسماء العاملين بالوحدتين المغلقتين بقريتي البلهاسى والصعايدة للمرور عليهما من قبل الإدارات الصحية.