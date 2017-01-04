أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحة 8400 م2، والكائنة بمدينة القرين بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج الياباني