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تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة على غرار النموذج الياباني بالشرقية
04
يناير
2017
15:25 PM
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أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحة 8400 م2، والكائنة بمدينة القرين بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج الياباني
وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام محافظة الشرقية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة عددًا من المشروعات ذات النفع العام والتي تعود بالفائدة والنفع على أبناء المحافظة.
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