و جدير بالذكر أن المستشار العسكري الجديد، من أبناء قرية دفرية مركز ومحافظة كفر الشيخ، مواليد 1971، خريج الكلية الحربية عام 1992، التحق بسلاح المشاة فور تخرجه، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل لمنصب «قائد قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء»، وتصدى لكثير من العمليات الإرهابية في رفح والعريش حتى أطلق عليه «نسر سيناء»، وحصل على العديد من الدورات العسكرية ومُنح عدد من والأوسمة والنياشين خلال خدمته بسيناء .