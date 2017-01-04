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صحيفة بريطانية: هبوط عوائد الأماكن الأثرية يهدد الترميمات
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، أن هبوط عائدات تذاكر لزيارة الأماكن السياحية التاريخية في مصر، من 220 مليون دولار، عام 2011، إلى 38 مليون دولار في عام 2015، يهدد صيانتها
وأضافت الصحيفة أن تلك المواقع الأثرية اعتمدت منذ سنوات، على وجود تدفق مستمر من أموال مبيعات التذاكر لتمويل صيانتها، وذكرت الصحيفة أن عدد السياح الذين زاروا البلاد، انخفض من 15 مليون في 2011، إلى 6.3 مليون في 2015.
وقالت فايزة هيكل، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للصحيفة، إن «الأمر كارثيا»، وإن «الأولوية تعطى للترميمات، وأن العديد من مهمات التنقيب عن الآثار توقفت، كما توقفت بعض أعمال الترميمات الهامة».
وقال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، للصحيفة، إن التراث التاريخي للبلاد يعاني من تراجع السياحة، وأضاف أنه «بدون التمويل اللازم لا يمكن متابعة الترميمات، انظر للمتحف المصري بالقاهرة، لقد أصبح مظلماً»، وتابع «لا يمكن طلب التمويل من الحكومة، فالاقتصاد المصري يعاني، والآثار تتدهور في كل مكان». وقال حواس: «لماذا نترك (توت عنخ أمون) الذي يمكن أن يجلب الأموال في المتحف المظلم».
وقال خالد عناني، وزير الآثار، للصحيفة إنه «يحاول القيام بأنشطة جديدة لزيادة العائدات»، حيث أصبح المتحف المصري يفتح أبوابه حتى منتصف الليل، بجانب تشجيع المصريين على زيارة المواقع التاريخية.
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