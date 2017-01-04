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تحرير 69 محضر غش بكليات جامعة الزقازيق
قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، إن أعمال الامتحانات تسير بشكل منتظم في جميع كليات الجامعة، وأنه يتم العمل على حل جميع المشكلات، التي تواجه الطلاب لضمان أداء الامتحانات في جو مليئ بالهدوء والاستقرار
وأوضح «نور الدين»، أن غرفة عمليات الجامعة تتابع أية شكاوى من الكليات بخصوص سير الامتحانات أولا بأول، مؤكداً في تصريحات صحفية، على أن كليات الجامعة المختلفة رصدت 49 حالة غش في كلية الآداب، و5 حالات بكلية التربية، و6 حالات بكلية الهندسة، و4 حالات بكلية الحاسبات والمعلومات، و3 حالات بكلية التربية النوعية، وحالة بكلية الزراعة، وأخرى بكلية التمريض، وذلك منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وحتى الآن.
وأشار إلى أن نسبة المحاضر اليومية تتراوح ما بين 15 إلى 20 محضر بجميع كليات الجامعة، حيث يقوم عميد الكلية ورئيس لجنة الامتحانات بإخراج الطالب المتلبس بالغش وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوه طبقاً للوائح والقوانين .
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