قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حضر اجتماع اللجنة لمدة ساعة ونصف، الأربعاء، وأكد عدة أمور، منها أنه سيقدم كل الدعم للجنة في التوجه للقارة الأفريقية، وإنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع كل دولة على حدة

وأوضح الجندي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، الأربعاء، أن عبدالعال أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتمد على اللجنة لمساعدة القيادة السياسية بدورها في الدبلوماسية الشعبية، لعودة مصر لموقعها القيادي في أفريقيا.

وأشار إلى أن رئيس المجلس أكد أنه لن يستطيع أحد أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا، مضيفا أن وفدا برلمانيا إثيوبيا سيحضر إلى القاهرة قريبا، وسيسافر وفد مصري إلى إثيوبيا برئاسته.

وأوضح الجندي أن عبدالعال شدد على أن العلاقة مع إثيوبيا قائمة على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، وأنه تم استثمار 1.2 مليار جنيه في إثيوبيا، وأن مصر تؤكد حق الإثيوبيين في التنمية.

ولفت رئيس اللجنة إلى الاجتماع شهد مناقشة بعض التشريعات التي يجب صدورها لتعود بالنفع على الأفارقة، ومنها تشريع خاص بالأسمدة لمنع تصدير الفوسفات والمواد الخام دون تصنيع على الأقل لمرحلة أو مرحلتين من أفريقيا، فضلا عن ما يمكن أن تقدمه مصر لمحاربة فيروس سي في القارة، التي يوجد بها 100 مليون مصاب، على أن يقدم العلاج بنفس سعر التكلفة للمصريين.

وأكد الجندي أن عبدالعال سيترأس وفد اللجنة لزيارة منتخب مصر قبل سفره إلى الجابون لرفع الروح المعنوية للاعبين، والتأكيد على أنهم سفراء لمصر، لافتا إلى أن اللجنة تدرس مرافقة نائب أو اثنين لبعثة المنتخب، على أن يقوما بتوقيع اتفاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجابونية.

وتابع الجندي: «الاجتماع ناقش عقد مؤتمر أفريقي لمكافحة الإرهاب، وإنشاء فروع لجامعة الأزهر في أفريقيا، وعقد لقاء مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس، بالإضافة إلى إقامة مؤتمر بالتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت شعار»معا لتنمية أفريقيا«، مضيفا أن اللجنة قررت المشاركة في اجتماعات مؤتمر البرلمان الدولي المقرر لها أواخر يناير بأسوان.

وقال الجندي إن أعضاء اللجنة طلبوا من رئيس المجلس، تحديد موعدين مع الرئيس السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لأن الدبلوماسية الشعبية هي الجناح الآخر للدبلوماسية الرسمية.

وأكد الجندي أنه سيتم دعوة وزير الخارجية للجنة قريبا للحديث معه عن كل القضايا الشائكة الموجودة حاليا، ومنها العلاقة مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة واتفاقية تيران وصنافير.

وحول اتفاقية تيران وصنافير، قال الجندي إنها اختصاص أصيل للجنة التشريعية، وكل لجان وأعضاء المجلس سيشاركون في اجتماعات اللجنة التشريعية لإبداء آرائهم، مؤكدا أنه لن يفرط أي نائب في ذرة تراب من الوطن، وطالب بأن تكون جلسات الاستماع التي سيتم عقدها حول الاتفاقية مذاعة على الهواء، ليتابع الشعب الأمر لحظة بلحظة.