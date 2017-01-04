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هدم «فيلا» تاريخية معروفة باسم «موشي ديان» بالسنبلاوين (صور)
فوجئ أهالي مدينة السنبلاوين بالدقهلية، الأربعاء، بقيام «بلدوزرات» بهدم فيلا ذات طابع تاريخي ومعماري مميز والكائنة بشارع فهمى النقراشي والمشهور عنها في المدينة باسم فيلا «موشى ديان»، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق
وقام أصحاب الفيلا بالتخلص من حديقة الفيلا، التي كانت على مساحة كبيرة من الأفدنة من أجود أشجار الفاكهة وأشجار الزينة المعمرة، وذلك رغم أن الفيلا محصورة ضمن الفيلات المحظور هدمها والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2000 وينطبق عليها القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من استمارة تسجيل وتوثيق الفيلا، وبها صور لها من الداخل والخارج والمساقط والواجهات، والتي تحمل طابعًا تاريخيًا.
وقال أحد المواطنين لـ«المصري اليوم»، إن «الفيلا معروفة بأنها (فيلا موشى ديان)»، ولا نعرف إذا كان قد أقام بها أو أنه اسم مجازي أطلقه الأهالي عليها، ولن نعرف أصل إطلاق الاسم، ولكن الذي نعرفه أنها فيلا ضمن 15 فيلا في محافظة الدقهلية، تم حصرها ضمن الفيلات المميزة الممنوع هدمها».
ومن جانبه، قال محمود أبوطالب، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إن لجنة المحافظة والشؤون الهندسية بالمحافظة هي التي أصدرت تصريحًا بالهدم، وصدر للفيلا رخصة هدم رسمية، وبدأ أصحابها في تنفيذ القرار.
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