وقام أصحاب الفيلا بالتخلص من حديقة الفيلا، التي كانت على مساحة كبيرة من الأفدنة من أجود أشجار الفاكهة وأشجار الزينة المعمرة، وذلك رغم أن الفيلا محصورة ضمن الفيلات المحظور هدمها والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2000 وينطبق عليها القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من استمارة تسجيل وتوثيق الفيلا، وبها صور لها من الداخل والخارج والمساقط والواجهات، والتي تحمل طابعًا تاريخيًا.

وقال أحد المواطنين لـ«المصري اليوم»، إن «الفيلا معروفة بأنها (فيلا موشى ديان)»، ولا نعرف إذا كان قد أقام بها أو أنه اسم مجازي أطلقه الأهالي عليها، ولن نعرف أصل إطلاق الاسم، ولكن الذي نعرفه أنها فيلا ضمن 15 فيلا في محافظة الدقهلية، تم حصرها ضمن الفيلات المميزة الممنوع هدمها».

ومن جانبه، قال محمود أبوطالب، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إن لجنة المحافظة والشؤون الهندسية بالمحافظة هي التي أصدرت تصريحًا بالهدم، وصدر للفيلا رخصة هدم رسمية، وبدأ أصحابها في تنفيذ القرار.

هدم فيلا تاريخية بالدقهلية

هدم فيلا تاريخية بالدقهلية