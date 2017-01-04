أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس يسعى حاليا لإنشاء مرصد سكاني لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا بالأمانة الفنية للمجلس وربطه بأفرع المجلس بالمحافظات، لجمع البيانات اللازمة عن مجالات التنمية، وإصدار المؤشرات بشكل دوري وتحويلها لمعرفة، توضح حقيقة الوضع للمخططين وصناع القرار، وتمكينهم من وضع السياسات والخطط التي تقود للتنمية المستدامة والمتوازنة، لتحسين جودة الحياة للسكان ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان