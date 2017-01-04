اخبار مصر
-
رياضة
- هال سيتي يقيل مدربه مايك فيلان
- مؤمن زكريا: لم أندم للعب للزمالك.. ومتعب وعاشور الأكثر إخلاصا للأهلي
- طلبه: لست منشغلا بالأربعة المستبعدين.. وغموض حول النادي الجديد
- مؤمن: البداية تسببت في فوزنا على الزمالك.. وأحزن عند التواجد كبديل
- كشف طبي للاعبي منتخب 97 في افتتاح معسكر الفريق
- والد جيمس رودريجيز: أنشيلوتي أفضل من تعامل مع نجلي
- نشرة «رياضة فيتو».. بلاغ أحمد حسن ضد رئيس الزمالك الأعلى قراءة
- منتخب زيمبابوي يتدرب في ملعب مدرسة قبل الأمم الأفريقية
- قائمة مالي تفقد القوة الضاربة.. و6 أسلحة يحذر منها المنتخب
- كرم كردي: لا يوجد استبدال في يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نجل قتيل الإسكندرية: «مفيش حاجة هتبرد ناري إلا لما يجيبوا القاتل ويتعدم»
04
يناير
2017
00:25 AM
بواسطة
كشف توني لمعي نجل ضحية الاسكندرية الذي تم ذبحه، الاثنين، تفاصيل مقتل والده، موضحًا أنه كان برفقته في أحد الأسواق بالإسكندرية، لشراء بدلة خطوبته، وعادوا مرة أخرى للمحل
وأضاف «لمعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أنه ترك والده أمام المحل، وبعدها بـ 5 دقائق اعتدى عليه هذا الشخص، وقام بذبحه، أمام الجميع، وفر هاربا.
وأكد أنه قام بالجري وراءه، ولكنه لم يستطع اللحاق به، وقام باستقلال ميكروباص وهرب، وتابع: «مفيش حاجة هتبرد ناري إلا لما يجيبوا القاتل ده ويتعدم، وصورته واضحة جدا في الفيديو».
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع