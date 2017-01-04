كشف توني لمعي نجل ضحية الاسكندرية الذي تم ذبحه، الاثنين، تفاصيل مقتل والده، موضحًا أنه كان برفقته في أحد الأسواق بالإسكندرية، لشراء بدلة خطوبته، وعادوا مرة أخرى للمحل

وأضاف «لمعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أنه ترك والده أمام المحل، وبعدها بـ 5 دقائق اعتدى عليه هذا الشخص، وقام بذبحه، أمام الجميع، وفر هاربا.

وأكد أنه قام بالجري وراءه، ولكنه لم يستطع اللحاق به، وقام باستقلال ميكروباص وهرب، وتابع: «مفيش حاجة هتبرد ناري إلا لما يجيبوا القاتل ده ويتعدم، وصورته واضحة جدا في الفيديو».