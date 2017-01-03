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استعدادات مكثفة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا غدا
شكلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، 9 غرف عمليات فرعية وواحدة رئيسية استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، غدًا الأربعاء
وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ان الغرف مقراتها في الادارات التعليمية التسع بالاضافة لغرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التعليم
وتابع رمضان انه تم نشر مقترح بجداول امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي face book وطرحها للمناقشة لاستطلاع رأى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومدراء المدارس حول ترتيب المواد الدراسية، كما تم إرسالها لأولياء الأمور بالمنازل لمعرفة مدى مناسبة ترتيب المواد لصالح الطلاب.
وتابع عبدالحميد، إن طلاب الصف السادس الابتدائي سوف يؤدون امتحاناتهم ابتداءًا من الخميس 12يناير، ويؤدي طلاب اللغات امتحان المستوي الرفيع للصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء 11 يناير، كما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم اعتبارًا من الثلاثاء 17 يناير، ويؤدي طلاب اللغات امتحان المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي يوم الاثنين 16 يناير.
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