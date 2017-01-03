تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، من رفع عدد 45 طن من القمامة والمخلفات الصلبة وذلك خلال احدي حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية بهدف عودة النظافة إلى الطريق العام والشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز