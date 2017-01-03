أصدر الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالرحيم الشحات البحطيطي، أستاذ الاقتصاد، رئيس قسم العلوم الإقتصادية بكلية التكنولوجيا والتنمية، للقيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية والإدارية إلى جانب عمله