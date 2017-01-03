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رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارين بتعيين مستشارين له
03
يناير
2017
11:50 AM
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أصدر الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالرحيم الشحات البحطيطي، أستاذ الاقتصاد، رئيس قسم العلوم الإقتصادية بكلية التكنولوجيا والتنمية، للقيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية والإدارية إلى جانب عمله
كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتور محمد الموافي السيد خطاب، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية؛ للقيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة لشئون المستشفيات الجامعية، إلى جانب عمله.
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