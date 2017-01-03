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70 سائحا إنجليزيا يصلون مطار الأقصر الدولي
03
يناير
2017
06:25 AM
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أعلن أحمد عبداللطيف مدير محطة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولي، أن المطار استقبل، الاثنين، رحلة مصر للطيران قادمة مباشرة من مطار هيثرو بالندن على متنها 70 سائحًا في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالأقصر
وأضاف عبداللطيف، أن السائحين سيزورون المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحلة مصر للطيران منتظمة في الجدول الأسبوعي.
وأوضح أن الرحلة تقلع من مطار الأقصر الدولي الساعة الحادية صباحًا، وتعود مساءً إلى مطار الأقصر، في نفس اليوم الاثنين من كل أسبوع على متنها السواح الإنجليز لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبريين الغربي والشرقي، مؤكد أن مطار الأقصر يشهد تدفقًا سياحيًا من جميع الجنسيات العالمية، في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.
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