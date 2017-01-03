التقى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، الاثنين، في إطار استكمال زيارته التفقدية لمحافظة مطروح التي يتابع فيها عمليات التأمين النهائية لإقامة قداس أعياد الميلاد بكنائس مطروح، عددا من عمد ومشايخ القبائل، يرافقه قيادات أمنية من وزارة الداخلية بالأمن العام والأمن الوطني، وبحضور اللواء مختارالسنباري، مدير أمن مطروح

وقال اللواء هشام لطفى مساعد الوزير، إن اللواء مختار السنباري، أطلعه على الخطة التأمينية الخاصة بتأمين كنائس مطروح خلال الأعياد القبطية، وطالب الضباط بمديرية أمن مطروح بتحقيق أكبر قدر من الأمن أثناء إقامة القداس والصلوات، وذلك بتحديد أماكن الدخول والخروج من الكنائس مع الاهتمام بتوحيدها حتى يسهل التعامل الأمني مع الاحتفال.

وخلال الجولة التفقدية، لمساعد وزير الداخلية، عقد لقاءا مع عمد ومشايخ القبائل بمطروح لبحث مستجدات الوضع الأمني على الحدود المصرية الليبية، وأثنى على الدور المجتمعي الذي لعبه أبناء القبائل في الحفاظ على الأمن العام، وممتلكات الدولة والأفراد أثناء ثورة 25 يناير.

وطالب العمد والمشايخ بضرورة اليقظة في حماية ثغور الوطن من أي عابث أو دخيل يريد أن يعكر على المجتمع المصري احتفالاته، وجدد الشيخ سعد أبوشيتة رئيس مجلس العمد والمشايخ في اللقاء، تأكيد الثقة على ذود أبناء القبائل عن وطنهم مصر التي يعيشون في كنفها ويرعونها وترعاهم في ظل القيادة الشريفة للرئيس المصري الوطني المخلص عبدالفتاح السيسي.