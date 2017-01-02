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«الصيادلة»: إغلاق الصيدليات في 15 يناير «صرخة استغاثة» للرئيس السيسي
02
يناير
2017
22:25 PM
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اعتبر جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن إعلان الصيادلة إغلاق الصيدليات بصورة جزئية اعتبارًا من 15 يناير، يعد صرخة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأضاف «عطا الله»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة» المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أن وزير الصحة، أحمد عماد، كان يتعمد عدم دعوة الصيادلة لحضور أي تفاوض حول أزمة الأدوية في مصر.
وتساءل: «هل يعقل أن يصدر قرار من وزير الصحة أن شركات الأدوية هي من ستختار الأدوية التي سيرتفع سعرها؟.
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