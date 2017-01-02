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سميح ساويرس: قرار تعويم الجنية سيؤدي إلى زيادة المرتبات
02
يناير
2017
22:25 PM
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قال رجل الأعمال، سميح ساويرس، إن «قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا وندفع ثمن ذلك حاليا»، واصفًا القرار بـ«الهائل»و«السليم»، وأنه وبدونه لم تكن تستطيع الدولة جذب الاستثمارات، والقرار سيؤدى لزيادة المرتبات
وأضاف «ساويرس»، في برنامج «على هوى مصر» على قناة «النهار»، مساء الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الحالية ورثا تركة شنيعة، مضيفا: «بقالنا 5 سنوات لا بنشتغل ولا بننتج».
وأكد أنه لا يمكن أن يصل الدعم لمستحقيه والدولة تدعم الأغنياء وعليها أن تركز على الشريحة العظمى من الشعب.
وطالب بإلغاء التأشيرة السياحية لزيادة الحركة السياحية للمقاصد المصرية، وفتح أسواق سياحية جديدة، موضحا أن الأتراك ومواطني المغرب العربي يمكن أن يشكلوا رقما هاما في السياحة.
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