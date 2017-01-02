قال الإعلامي خيري رمضان، إن «غياب الإعلامي إبراهيم عيسي عن الشاشة خسارة كبيرة للإعلام»

وأضاف «رمضان»، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «ومؤشر سلبي لمستقبل الحرية في مصر، متضامن مع إبراهيم حتى لو اختلفت مع بعض أرائه، خسارة ابو يحي».