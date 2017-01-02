قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مجازاة 407 أطباء وصيادلة وممرضين، وإداريين، وفنيين بمستشفى الحسينية المركزي، ومستشفى وديرب نجم؛ لتركهم العمل قبل مواعيد الانصراف الرسمية، بخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد مرت بشكل مفاجىء على مستشفى الحسينية المركزي للتأكد من تواجد الأطباء، وطاقم التمريض في العمل، وتقديم خدمة طبية، وصحية للمترددين على المستشفى، وتبين مغادرة 166 طبيبًا، وصيدليًا، وممرضًا، وفنيًا، وإداريًا لمقر المستشفى قبل مواعيد الإنصراف الرسمية.

كما تكرر الأمر نفسه بمستشفى ديرب نجم، وتبين عدم وجود 241 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا وفنيًا، وإداريًا بمقر عملهم، ومغادرتهم قبل مواعيد الانصراف.