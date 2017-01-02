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وزير الكهرباء يوافق على توفير جميع المعدات للمشروعات المتأخرة بمطروح
02
يناير
2017
14:50 PM
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أعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، موافقة المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، على الدفع بكافة المهمات والمعدات الكهربائية المتأخرة بالمشروعات الكهربية على أرض مطروح، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة
وتقدم المحافظ، بالشكر لوزير الكهرباء على سرعة الاستجابة بعد الاتصال التليفوني، والتوجيه بسرعة توفير كافة احتياجات ومطالب المحافظة لاستكمال كافة المشروعات المتأخرة الخاصة بقطاع الكهرباء.
وأكد المحافظ، حرصه على الاسراع بإنهاء تلك المشروعات التنموية الهامة من أجل استقرار التيار الكهربائي، وبما يخدم المشروعات التنموية القائمة بجميع أنحاء المحافظة.
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