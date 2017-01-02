-
رياضة
- عبد القادر وجابر يقودان تشكيل طنطا أمام أسوان بكأس مصر
- جيروم ويا يقود هجوم أسوان أمام طنطا في كأس مصر
- هويدا موندي مديرا لبطولة العالم لشباب الطائرة بالقاهرة
- أحمد الشناوي: «شكرا فيتو.. ومبسوط جدا بجائزة أفضل حارس مرمى»
- البدري يسافر إلى كندا.. ويكلف الجهاز الفني ببرنامج الإعداد
- أيوب: الأهلي لن يفرط في لاعب
- تعرف على السيرة الذاتية للمرشحين لقيادة الزمالك خلفا لحلمي
- محمد هاني يتحدث عن ثقة البدري ونصائح فتحي وعروض الاحتراف
- هيريرا: بوجبا لديه إمكانيات أفضل لاعب في العالم
- طبيب المنتخب يستكمل تحليل DNA للاعبين المحترفين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ المنيا يناقش موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف المتعثرة
بحث عصام البديوي، محافظ المنيا، مع المهندس جلال أحمد جلال، المستشار الفني لوزير الإسكان، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركز ومدينة سمالوط والمعوقات التي تقف حائلًا أمام إنجاز تلك المشروعات للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مع وضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة مواطني وأهالي المركز
حضر اللقاء الذي عقد بمجلس مدينة سمالوط نواب البرلمان بالمركز والمهندسة إيمان على، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، واللواء جمال قناوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المحافظ أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بجميع المدن والقرى هي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، ويتحقق ذلك من خلال خطط عاجلة وآجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التأخر في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يعد من أهم المشاكل والتحديات، حيث يعانى المواطنون من مشاكل جسيمة تتعلق بتلك المشاريع.
وفيما يخص التوصيلات المنزلية وجه المحافظ أن يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين من المواطنين على سداد مصروفات التوصيل اللازمة، على أن يتم سدادها بالتقسيط خلال سنتين وذلك تخفيفًا على المواطنين وتيسيرًا عليهم.
وتشمل محطات الصرف 5 محطات صرف بالمدينة، منها ماتم الانتهاء منها وتسلم مبدئي ومنها تم تسليمها وبها مشاكل توصيلات منزلية وتضم المحطة الرئيسية رقم 5 بطول 22 كم شبكات، حيث تم الانتهاء منها ولم يتم التوصيل، ومحطة 2 بطول شبكات 6 كم.
كما تم التنفيذ بنسبة 100% وتم الانتهاء من التسليك خلال شهرين، وكذلك محطة رقم 3 بطول 28 كم طول شبكات وتم التنفيذ عدا 500 متر، محطة رقم 1 بطول شبكات 21 كم وتم تسليمها بتاريخ 20-12 وحاليا في مرحلة التسليك وبها إعاقة حوالي 200 متر للتداخل مع شريط السكة الحديد ومحطة رقم 4 طول شبكات 2 كم وتم الانتهاء منها ويجري بها تجارب التشغيل وخلال شهر سيتم التشغيل النهائي.
كما تمت مناقشة مشاكل محطات المياه والصرف بعدد من القرى ووجه رئيس المدينة بعمل حصر كامل لامتدادات المحطات خارج الحيز العمراني، لمخاطبة
وزير الإسكان لاستثنائها للدخول في الحيز ومن المقرر أن يتم الانتهاء من جميع المحطات الخمس خلال سبتمبر المقبل.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)