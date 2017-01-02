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«النواب» يوصي الحكومة برفع سعر طن القصب لـ700 جنيه
قدمت لجنة الزراعة بمجلس النواب مذكرة عاجلة لرئيس المجلس، موقعة من أعضاء البرلمان، لإرسالها لمجلس الوزراء لحل أزمة مزارعين القصب الرافضين لتسليم المحصول لمصانع السكر، برفع سعر توريد القصب إلى 700 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 600
وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، في تصريحات، الإثنين، إن مزارعي القصب بالمحافظات امتنعوا عن توريد المحصول لمصانع السكر، بسعر 500 جنيه للطن، لأنه فعلياً لا يغطي مستلزمات زراعته، وتسبب في أزمة جديدة يجب احتواؤها في أسرع وقت، لأن شهر يناير هو شهر كسر القصب وتسليمه وبقاءه في الغيطان سيتسبب في تقليل وزنه.
وأوضح «الشعيني»، أن لجنة الزراعة هي من أوصت برفع سعر توريد القصب إلى 500 جنيه، وتدخلت المخابرات العامة وأبلغت رئيس الجمهورية الذي انحاز للفلاح ووافق على الزيادة، إلى أنه في اليوم التالي تم تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع سعر الوقود، ما تسبب في ارتفاع سعر زراعة القصب.
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