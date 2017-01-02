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«القومي للبحوث» يوقع 13 اتفاقية في مجالات التنمية الخضراء
أعلن الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، توقيع 13 بروتوكولا للتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والشركات المعنية، وذلك في إطار احتفالية المركز بعيده الستين والتى تقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
وأشار شعلان، خلال الاحتفالية التي انطلقت، الاثنين، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر على مدى 4 أيام، إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في مجال التنمية الخضراء لعدد من القرى المصرية، وذلك للحد من الانبعاثات الحرارية الضارة والحفاظ على البيئة وتنميتها، وسيقوم المركز بتمويل جزء منها إلى جانب عدد من الجهات المانحة .
وأوضح أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون مع الدكتور أحمد درويش للمساهمة في التنمية الاقتصادية لإقليم قناة السويس، كما سيتم توقيع بروتوكول للتعاون مع محافظ الفيوم لاستخدام المخرجات البحثية للمركز لخدمة المحافظة وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة حلوان لزيادة الانتاج العلمى والتبادل البحثى والطلابي.
وأضاف أن المركز سيوقع بروتوكولا مع مركز البحوث الزراعية والهيئة البيطرية لزيادة انتاجية اللقاح المحلى لأنفلونزا الطيور، الذي أنتجه المركز، خاصة وأن السوق المصري يحتاج إلى مليار و200 مليون لقاح في العام، كما سيتم توقيع بروتوكولا مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مجال «الجى أي اس» لاستخدام تطبيقات الاستشعار من البعد وصور الاقمار الصناعية في الزراعة.
ولفت إلى أن المركز حرص على توقيع بروتوكول للتعاون مع هيئة مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لزيادة فاعلية التعاون خاصة في حلايب وشلاتين، كما سيتم توقيع اتفاقية مع اتحاد المستثمرات العرب لتسويق مخرجات المركز في الدول العربية، واتفاقية مع شركة «اورينت للجودة» لكى يساهم المركز في اعتماد الجهات الاخرى التي ترغب في الحصول على شهادات الجودة، إلى جانب اتفاقية مع دار النشر العالمية «السيفير»، واتفاقية مع مؤسسة «ايد على ايد» في مجال الاستزراع السمكي.
وأكد انه في مجال البحوث الطبية سيتم توقيع اتفاقية للتعاون مع شركتين عاملتين في المجال الطبى للتجارب الإكلينيكة، كما سيتم توقيع اتفاقية مع جهاز شؤون البيئة لتطبيق كافة الاشتراطات البيئية في جميع المشروعات البحثية التي ينفذها المركز.
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