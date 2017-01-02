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توافد عدد من القضاة لتشييع جثمان وائل شلبي من مشرحة زينهم
02
يناير
2017
14:50 PM
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وصل جثمان المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، الذي انتحر داخل محبسه، بعدما سُجن احتياطياً على ذمة «قضية رشوة»، إلى مشرحة زينهم لتشريحه، فيما توافد عدد من القضاة والموظفين بمجلس الدولة إلى المشرحة لتشييع جثمانه إلى مدافن الأسرة
كان مصدر أمني بقطاع الأمن الوطني، قال لـ«المصري اليوم»، صباح الإثنين، إن المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، انتحر داخل غرفة محبسه بحجز الرقابة الإدارية بمدينة نصر.
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