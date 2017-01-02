وصل جثمان المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، الذي انتحر داخل محبسه، بعدما سُجن احتياطياً على ذمة «قضية رشوة»، إلى مشرحة زينهم لتشريحه، فيما توافد عدد من القضاة والموظفين بمجلس الدولة إلى المشرحة لتشييع جثمانه إلى مدافن الأسرة