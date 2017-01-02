أغلق قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، 9 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لـ«نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين»

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الاثنين، بأن «ذلك يأتي في إطار ضبط ومتابعة نشاطات العناصر المحرضة على العنف، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين على شبكة الإنترنت».

وجاء في البيان أن «الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين ارتكبوا وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، كما قدمت الدعم الفني وفحص 715 واقعة لـ20 جهة مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين».