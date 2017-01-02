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«بابا نويل» يحتفل بالعام الجديد مع مبادرة «الأطفال يصنعون إعلامهم»
شارك بابا نويل، أمس، مبادرة «الأطفال يصنعون إعلامهم»، احتفالهم بقدوم العام الجديد، وذلك بمقر مركز عدالة ومساندة بمصر الجديدة، في إطار اهتمام المبادرة بالاستماع إلى أمنيات وطموحات وتطلعات الأطفال مع مطلع عام ميلادي جديد
حيث شارك الأطفال في ورشة عمل حول كيفية التخطيط لحياتهم، وكذلك التعرف على ما أنجزوه من أعمال إبداعية خلال الفترة الماضية من وقت انطلاق المبادرة في 1 ديسمبر 2016 وحتى اليوم، وبعد نهاية الورشة فوجئ الأطفال المشاركين في المبادرة والورشة بشخصية بابا نويل، يشاركهم ختام العام ويستمع إلى أمالهم وطموحاتهم في العام الجديد، ووعدهم بأنه سيكون شريك معهم في فاعليات المبادرة عند عرض نتائجها نهاية العام الجاري، في حال نجاحهم فيما خططوا له .
من جانبها أشارت الدكتورة هالة عثمان، المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة، حرص المركز على انتظام ورش العمل الخاصة بمواهب الأطفال الإبداعية لتقديمها إلى مجلات الأطفال التي اشتركت في المناظرة التي عقدت بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وحملت عنوان «الأطفال يصنعون إعلامهم»، في سابقة تعد هي الأولى في قيام الأطفال بصناعة الإعلام الذي يطمحون إليهن وقالت كنا حريصين في ختام فاعليات ورشة الأمس التي تزامنت مع ختام العام أن يستمع بابا نويل لأحلام الأطفال ويشاركهم فرحتهم .
في سياق متصل قالت الإعلامية بسنت محمود، أن نتائج ورش العمل التي اشترك فيها الأطفال وأعمالهم الفنية من قصة قصيرة ورسوم فنية، سوف يتم نشرها في مجلات الأطفال التي اشتركت في دعم المناظرة، وتبني الأفكار الإبداعية للأطفال، مؤكدة أن حلم الأطفال بات في إعلام هادف يقدم لهم سلوكيات نفتقدها، ويعلمهم قيم ومبادئ غابت عنا وسط إعلام غربي ومواد فيلمية تقدم للأطفال لا تتناسب مع قيم مجتمعاتنا.
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