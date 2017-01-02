تلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، على مدار اليومين الماضيين العديد من الاستغاثات من خريجات كليات الحقوق، عندما تقدمنّ في بتاريخ 30 يناير 2014وهو الموعد المحدد لسحب ملف مجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكنهنّ فؤجئنّ برفض المجلس لتسليمهنّ الملفز قامت أكثر من 20 فتاة بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة، وقمنّ بتحرير محضر بقسم الدقي في نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء قرار امتناعه عن تسليم الملفات للخريجات، حتى صدر في 8 سبتمبر 2015 قرار تعيين مندوبين مساعدين من خريجي دفعة 2013 واقتصارها على الذكور فقط بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2015، وقد حدث الأمر ذاته مع دفعتيّ 2014 و2015 عندما أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الدفعتين

وأعلنت الجمعية في بيان اليوم، الدفاع عن حقوق المرأة بكافة المجالات، مؤكدة دعمها الكامل والشديد لحق فتياتنا خريجات كليات الحقوق في التعيين بالمجالس القضائية وأحقيتها الكاملة لشغل كافة الوظائف التابعة له ومنها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وقالت الجمعية، إن الدستور الحالي للدولة يكفل للمرأة هذا الحق طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (11):«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها».

وأوضح البيان، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 ينص في الباب الرابع تحت عنوان «نظام أعضاء مجلس الدولة» بالفصل الأول تحت عنوان «التعيين والترقية وتحديد الأقدمية» المادة 73على:

«يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة»:

(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

(5) أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الادارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب....«

ومما سبق نجد أن الدستور أو قانون مجلس الدولة لا يتضمنا أي شرط يمنع تعيين الفتيات في وظائفه، ولا يمنع أحقيتهنّ في استخراج ملف التقديم لأي وظيفة قضائية، ومن هنا فإننا نطالب بضرورة فتح المجال أمام السيدات لتقلد المناصب القيادية، فهو أداة من أدوات تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء، فالمرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن أن يتم التغافل عن إسهاماتها وإقصائها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار.

وطالبت الجمعية بفتح باب التقدم للإناث، لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية، ونؤكد أن معيار الرفض الوحيد هو «عدم الكفاءة» ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر تجاه الوطن على مر التاريخ بشكل عام وخلال السنوات الست الأخيرة بشكل خاص.

كما نطالب الرئيس السيسي بضرورة التدخل السريع بهذه القضية «قضية تعيين الفتيات بالمناصب القضائية»، ونحن على ثقة بأن الرئيس السيسي سوف يحقق وعده لنا بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية؛ لتحصل على كافة حقوقها بما يعمل على تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا.