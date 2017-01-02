قالت الدكتور إليزابيث عبدالمسيح شاكر، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد أي تداخل بين السلطتين القضائية والتشريعية، مشيرًا إلى أن «البرلمان لا يستطيع التدخل في عمل القضاء»

وأضافت «شاكر»، في مداخلة لبرنامج «بتوقيت مصر» على «التلفزيون العربي»، مساء الأحد، أن «حادث الكنيسة البطرسية كان إرهابيًا بحتًا، وهناك استحالة لتصنيفه بأنه طائفي»، مؤكدة أن «الحوادث الطائفية قلت بشكل واضح في الفترة الحالية».

وأكدت أن «مصر مرت بمرحلة صعبة في الفترة الأخيرة، وفكرة تجديد الخطاب الديني وتطوير المجتمع سيأخذ وقته»، مؤكدة أن «الدولة جادة في مكافحة التطرف، والحكومة قدمت كل ما تستطيعه لضحايا الكنيسة البطرسية، إضافة لكشف المجرمين».

وأكدت أنه «كان هناك رضا من كل الطوائف المسيحية بخصوص قانون بناء الكنائس، وهو يؤتي ثماره، ولا توجد أي مشكلة في بناء الكنائس الآن»، مشيرًا إلى أن «مشكلة المسيحيين ليست في بناء الكنائس، ولكن نحن نصلي ونتعبدبأمان، والبلد تؤمن الكنائس بشكل مستمر».