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مساعد وزير الصحة: زيادة حصة العلاج على نفقة الدولة إنجاز كبير
01
يناير
2017
23:50 PM
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قال هشام عطا، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن زيادة حصة العلاج على نفقة الدولة بميزانية الصحة إلى 4
5 مليار جنيه يعتبر إنجازا كبيرا، يصب في صالح المواطن البسيط.
وأضاف «عطا»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة» مع الإعلامي مجدي طنطاوي، الأحد، أن وزارة الصحة إلى جانب حرصها على توفير العلاج لمحدودي الدخل، تعمل على حماية المواطنين من الأمراض من خلال الطب الوقائي.
ولفت «عطا» إلى أن «تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيوفر رعاية صحية شاملة للمواطنين وسيوفر العلاج بمستويات جيدة يرضى عنها المواطن وترتقي بالخدمات الصحية المقدمة له، فالتأمين الصحي الشامل هو أملنا جميعا، فالاستثمار في صحة المواطن أهم استثمار لأي دولة لأنه عماد الدولة».
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