اخبار مصر
-
رياضة
- مجلس الإسماعيلي يتلقى العزاء في نجم الفريق السابق «طلب فرغلي»
- جوارديولا يحقق أسوأ انطلاقة له خلال مسيرته التدريبية
- حسني عبد ربه يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة
- الجيش 99 يدرس شكوى حكم مباراة الإسماعيلي في دوري الجمهورية
- صالح جمعة يوضح ما يحتاجه الأهلي لحسم بطولة الدوري مبكرا
- الرياضة في عام.. فساد فيفا وتفوق رونالدو وعودة الفراعنة (ملف خاص)
- سعد سمير: واجهنا الزمالك على طريقة كونتي مع تشيلسي
- استفتاء مصراوي الرياضي.. اختار الأفضل لعام 2016
- الجزائري محرز أفضل لاعب افريقي في استفتاء صحيفة المنتخب
- رمضان صبحي يغيب عن ستوك سيتي في 5 مباريات بسبب أمم أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سفير مصر بلبنان يعرب عن التعازي لأسر الضحايا اللبنانيين في حادث اسطنبول
01
يناير
2017
23:50 PM
بواسطة
أعرب السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، عن صادق التعازي لأسر الضحايا اللبنانيين وللشعب اللبناني، في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة اسطنبول مساء أمس، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين
وأكد السفير نزيه النجارى، في تصريح اليوم، أن هذا الحادث يذكرنا جميعا بأهمية توحيد الجهود في مواجهة موجة التطرّف والارهاب التي تهدد دول المنطقة ودوّل العالم كله.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم، أن 4 جرحى لبنانين كانو بين المصابين في الهجوم الإرهابي بإسطنبول.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع