أعرب السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، عن صادق التعازي لأسر الضحايا اللبنانيين وللشعب اللبناني، في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة اسطنبول مساء أمس، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين

وأكد السفير نزيه النجارى، في تصريح اليوم، أن هذا الحادث يذكرنا جميعا بأهمية توحيد الجهود في مواجهة موجة التطرّف والارهاب التي تهدد دول المنطقة ودوّل العالم كله.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم، أن 4 جرحى لبنانين كانو بين المصابين في الهجوم الإرهابي بإسطنبول.