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نقيب الصيادلة: إضراب 15 يناير يرفع شعار تحريك عادل لأسعار الدواء
01
يناير
2017
23:50 PM
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قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن استخدام الأطباء للاسم العلمي للأدوية بدلا من الأسماء التجارية يساعد في انخفاض أسعار عدد كبير منها
وأضاف «عبيد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن هامش ربح الصيدلي لا يمس المريض، مشيرا إلى أن هامش ربح الصيدلي هو علاقة بين الصيدلي والشركة المنتجة للدواء.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن أبرز مطالب النقابة في إضراب 15 يناير المرتقب، يتمثل في تحريك عادل لأسعار الدواء، وسحب الأدوية المنتهية، والأمور المتعلقة بهامش ربح الصيدلي، والمرتجعات.
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