تابعت جولة مفاجئة للرقابة الإدارية ببني سويف في إطار خطة الدولة لمتابعة الهيئات الاقتصادية والمشروعات الخدمية، ضمت مسؤولي إدارة البيئة والمعامل بمديرية الصحة، محطتي تنقية وترشيح مياه الشرب، بمدينة بني سويف وقرية أبوسليم

قامت الحملة بمتابعة مآخذ المياه وأحواض التجميع والتنقية للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ثم تفقدت مولدات الكهرباء الاحتياطية بالمحطتين للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، كما تابعت توافر مادتي الكلور والشبه اللازمتين لتنقية المياه وملائمة ظروف تخزينها .

وفحصت الحملة عينات مياه عشوائية بالمعامل المركزية بالمحطتين، حيث تبين مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، كما عاينت الأوناش والمعدات الميكانيكية المستخدمة ومغذيات الكهرباء .

كما رصدت الحملة عددا من الملاحظات بالمحطتين على رأسها سوء تخزين اسطوانات نقل الكلور الفارغة، وتعطل إحدى طلمبات ضخ الشبه المستخدمة في تنقية المياه، وطلب عضو الرقابة سرعة إجراء تطهير لخزانات المياه خاصة خلال فترة الشتاء عن طريق نقل تغذية المنازل بالمياه عن طريق محطات بديلة .

وأشار عضو الرقابة الإدارية داخل محطة مياه أبوسليم، إلى ضرورة توفير طبالي لتخزين شكائر الشبه بطريقة سليمة تضمن حسن استخدامها والاستفادة القصوى منها، محذرا من عدم وجود نظام للحماية المدنية بالمحطة، خوفا من اندلاع حريق، مطالبا بتوفير بسرعة اتخاذ إجراءات احترازية من خلال التواصل مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن لوضع نظام تأميني شامل للمحطة .

كما أبدى عضو الرقابة العديد من الملاحظات بخصوص الكهرباء، حيث أكد المسؤولون بالمحطة أن الشركة المنفذة في طور استكمال منظومة الكهرباء بالمحطة .