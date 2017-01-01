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سوهاج تشيع جثمان مجند شرطة استشهد في تفجير عبوة ناسفة بسيناء
شيع الآلاف من أهالى قرية «النصيرات» بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، جثمان مجند الشرطة الشهيد ممدوح محمد حسن، الذي لقى مصرعه، أمس السبت، أثناء تمشيط طريق «العريش- القنطرة الدولي» بسيارة التشويش على المتفجرات التابعة لإدارة المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء، وتعرضها للتفجير بعبوة ناسفة بمنطقة «التلول»
ووصل الجثمان، اليوم، إلى المحافظة على متن سيارة إسعاف قادمة من القاهرة بصحبة أهل الشهيد، وتم تشييع الجثمان داخل نعش ملفوفًا بعلم مصر في جنازة شعبية مهيبة بالقرية، شارك فيها عدد من القيادات الأمنية ورجال المباحث بمركز شرطة دار السلام، وعلى رأسهم العميد أحمد الشمندى، مأمور مركز الشرطة.
وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، وتمت بعدها مراسم الدفن في مقابر الأسرة مع ترديد المشاركين في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب والمطالبة بتواصل العمليات العسكرية والقصاص للشهداء.
ونعى محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، الشهيد في بيان له، مؤكداً قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة على دحر الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، لافتا إلى العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء وما تحققه كل يوم من تدمير لمخابئ ومخازن الأسلحة وقتل العديد من العناصر الإرهابية التكفيرية بسيناء.
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