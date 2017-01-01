هاجم وزير الثقافة حلمي النمنم، اليوم الأحد، أوضاع التعليم في مصر، واصفاً التعليم بـ«المترهل في كل مراحله» بسبب انهيار الأداء وانتشار الفساد

وقال الوزير إن الاحصائيات والدراسات تشير إلى أن 80% من أبناء الكليات العلمية، مثل الطب والهندسة، هم أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف، أمثال خيرت الشاطر ومحمد مرسي.

وأضاف: «هل نسي أحد منكم ما فعلته القيادات الإخوانية من منع النشاط الفني في كلية الطب باستخدام الجنازير والمطاوى؟!».

واعتبر «النمنم» أن الدروس الخصوصية في الجامعات شكلٌ من أشكال الفساد، مطالباً في الوقت نفسه بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وقال الوزير إن مصر من أعلى الجامعات على مستوى العالم في السرقات العلمية، مشيرًا إلى أن أحد المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات تم استبعاده بعد اكتشاف سرقات علمية في أبحاثه.