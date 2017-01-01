دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، اليوم الأحد، إلى ضرورة اعتماد معايير دولية للترقي، وتقليل الاعتماد على الآراء الشخصية لأعضاء لجان الترقي

وقال «الشيحي» إنه «غير راضٍ» عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر.

وطالب الوزير أيضا بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس، مشيراً إلى أن الأجر الأساسي للأستاذ يعادل 20% من دخله بينما 80% للمتغير، وهو ما يجعل معاشه بعد التقاعد أو الوفاة ضعيفا جدا.

وقال «الشيحي» إن إحدى لجان الترقي شهدت تجاوزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد تقدم 460 متقدماً بتظلمات بعد رفضهم، وقبول عدد كبير منهم، رغم أن سبب رفض البعض كان يرجع لتوجهاته الأيديولوجية.