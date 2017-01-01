



وقال النائب هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وطلبت رفع سعر توريد طن قصب السكر لـ 500 جنيه، وبعد موافقة الحكومة على السعر تم تحرير سعر صرف الجنيه، ما تسبب في انخفاض قيمته، وارتفاع تكلفة زراعة القصب، وبالتالي أصبح السعر غير مجدي.



وأوضح «الحصري» أنه تم عرض الموضوع على وزير الزراعة، واقتنع برأي النواب بضرورة رفع سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية «قصب السكر وبنجر السكر والقمح»، وأيد الاقتراح ووعد بعرض القضية على رئيس الوزراء، قبل بدء تسليم القصب، إلا أنه لم يرد حتى الآن. وقال: «الحكومة دائماً بتتحرك متأخر بعد أن تتفاقم الأزمة وتصبح عصية على الحل».



وأوضح النائب أن أزمة امتناع المزارعين عن تسليم القصب ستكون على اولويات اجتماع لجنة الزراعة غاداً الإثنين، مؤكداً أن اللجنة تضم صوتها مع المزارعين وتطالب برفع سعر توريد القصب، موضحاً أن تكلفة سعر فدان القصب تصل لنحو 20 ألف جنيه، وتوريده بسعر 500 جنيه للطن يكون بمثابة خسارة للفلاح، محذراً من تكرار الأزمة نفسها في موسم توريد القمح والأزر إذا أصرت الحكومة على عدم الأخذ بمطالب النواب، وهو ما حدث في أزمة القصب الآن والأرز من قبله.