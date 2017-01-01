أعلن اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، عن دعوة أصحاب المعاشات لوقفة احتجاجية سلمية حاشدة يوم 30 يناير بميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، للتعبير عن حالة الاحتقان والغليان التي تسود 9 ملايين صاحب معاش حسب ما جاء في البيان

وأكد الاتحاد أن أصحاب المعاشات تحمّلوا على مدار العام الماضي صعوبات حياتية هائلة لم يعد في استطاعتهم وأسرهم تحمّلها نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع بلا استثناء وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وما تبعه من رفع الحكومة لأسعار المحروقات وما سبقها من زيادات طالت الكهرباء والغاز والمياه وما نتج عن تطبيق قانون القيمة المضافة من أعباء أثرت على دخولهم وافضت بهم إلى نفق مظلم أصبح الخروج منه مستحيلاً في ظل تجميد معاشاتهم الحالية بعد ان تآكلت بموجب هذه القرارات بنسبة تجاوزت 60%.

وأوضح الاتحاد أنه سيبعث مذكرات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان عن حقيقة الأوضاع المنافية لحقوق الإنسان التي يعيش في ظلها أصحاب المعاشات مطالبين بصرف علاوة اجتماعية عاجلة بنسبة 20% .

وأشار إلى أن هناك دعوي قضائية معروضة على المحكمة الدستورية العليا بخصوص استرداد الأموال وقضية أخرى خاصة بإقرار حد أدنى للمعاشات وثالثة أمام القضاء الإداري «دائرة الهيئات» لصرف فروق الأثر الرجعي لبدل الخمس علاوات الاجتماعية والخاصة بالأجر المتغير ومن المقرر تداولها بجلسة 12 مارس المقبل.

وتابع: أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة ولا يشكلون عبئاً عليها ومعاشاتهم هي جزء من إيرادات وعوائد أموالهم المدينة بها الحكومة «634 مليار جنيه في يونيو الماضي منها 162 مليار مربوطة لما يزيد عن 10 سنوات بدون عائد على الإطلاق ويتراوح سعر عائد باقي الأموال ما بين 8%، 9.5% مما يعني أن أموالهم في ذمة الحكومة زادت عن تريليون جنيه.

وطالب أصحاب المعاشات، من الرئيس السيسي، أن يصدر توجيهاته بزيادة سعر العائد المستحق على أموال التأمينات والمعاشات إلى 16% وهو ما يمثل متوسط سعر العائد الحالي الذي تقترض به الحكومة من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة العامة للدولة ومن شأن هذا التوجيه الرئاسي أن يضمن لأصحاب المعاشات «مؤقتاً» دخلاً يحقق لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة .